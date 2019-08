Tómatsósu-þjófnaður hafði ófyrirsjáanlegar afleiðingar: „Það versta sem ég hef gert í lífi mínu“

Einstaklingur í New Jersey í Bandaríkjunum gerðist sekur um óvenjulegan þjófnað á veitingastaðnum Perkins Resturant & Bakery. Þjófurinn komst upp með að hnupla Heinz-tómatsósu, brot sem hafði stærri afleiðingar en búast mætti við. Frá þessu greinir CNN.

Þetta kemur fram í bréfi sem þjófurinn sendi til veitingastaðarins. Þar kemur fram að tómatsósu-þjófnaðurinn hafi verið fyrsta afbrot þjófsins, sem gerði almennt ekkert af sér.

„Fyrir nokkrum vikum tók ég eina tómatsósu-flösku, vegna asnalegrar ástæðu. Ég hélt að þetta væri „áhættusöm“ aðgerð, þar sem ég er svakalega ferköntuð manneskja og þetta var það versta sem ég hef gert í lífi mínu.“

Líf þjófsins á þó að hafa breyst til hins verra eftir stuldinn og ákvað hann því að skila tveimur flöskum af tómatsósu aftur til staðarins.

„Nokkrum klukkutímum seinna keyrði einhver á bílinn minn og síðan hefur líf, heppni og karmaið mitt verið í djúpum skít. Ég vona að með því að gefa ykkur tvær nýjar flöskur af tómatsósu muni ástandið batna, þar sem ég hef verið með sektarkennd síðan. Ég vona að stuldurinn hafi ekki haft jafn mikil áhrif á ykkur og hann hafði á mig. Kveðja, ömurleg persóna.“ segir í bréfi þjófsins.

Eigandi staðarins deildi mynd af bréfinu, ásamt tveimur flöskum af tómatsósu á Facebook-síðu sinni með textanum „Þér er fyrirgefið,“

Tómatsósuframleiðandinn, Heinz sagði á Twitter-síðu sinni að stuldurinn væri skiljanlegur og vegna þess að þjófurinn hafi bætt sitt karma, þá ætlaði fyrirtækið sér að hjálpa við að borga skemmdirnar á bílnum.

Reformed Ketchup Thief,

We get it, Heinz makes you do crazy things. In honor of your good Ketchup Karma, we’d love to help you with your car damages. DM us. We’ll keep your identity top secret.

— Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) August 7, 2019