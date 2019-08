Súkkulaðiframleiðandi í mótvindi – Vill hvorki rauðhærð né feit börn

Í auglýsingu skrifaði fyrirtækið að leitað væri að „saklausri og sætri stúlku“ og „að augnlitur og hárlitur skipti ekki máli en stúlkan mætti ekki vera rauðhærð“. Fram kom að leitað væri að stúlku sem væri ekki enn komin á kynþroskaaldurinn og væri „mjög falleg“. Einnig kom skýrt fram að ekki kæmi til greina að ráða stúlku í yfirþyngd í hlutverkið þar sem um súkkulaðiauglýsingu væri að ræða.

Skoski leikarinn og skemmtikrafturinn Helen Raw sá auglýsinguna og var hún ekki lengi að deila henni á Twitter og gagnrýna. Í kjölfarið hafa fleiri þekktir einstaklingar gagnrýnt kröfurnar sem settar eru fram.

Just look at this casting wording for a 9-11 YEAR OLD!! pic.twitter.com/HcQeOhz0eZ

— Helen Raw (@helenraw) August 8, 2019