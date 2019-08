Ný sjónvarpsþáttaröð um kynlífshneyksli Bill Clinton – „Hræðileg hugmynd að sýna þetta rétt fyrir forsetakosningarnar“

„I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.” Margir muna eflaust eftir þessum orðum Bill Clinton, þáverandi Bandaríkjaforseta, þegar hann sigldi í gegnum sannkallaðan ólgusjó 1998 vegna sambands hans við Monicu Lewinski sem var lærlingur í Hvíta húsinu.

Málið er víðsfjarri því að vera gleymt og hefur komið oft upp í umræðunni að undanförnum í tengslum við umræðu um að Donald Trump, núverandi Bandaríkjaforseta, verði stefnt fyrir ríkisrétt vegna framferðis hans í ýmsum málum.

Nú er verið að gera sjónvarpsþáttaröð um mál Clinton og Lewinsky og heitir hún „Impeachment“. Þetta verður þriðja tímabilið í hinni vinsælu „American Crime Story“ þáttaröðinni. Í henni hafa áður verið tekin fyrir morðið á Gianni Versace og réttarhöldin gegn O.J. Simpson.

Nýja þáttaröðin er þó frábrugðin að því leyti að ein aðalpersónum málsins kemur að gerð hennar. Monica Lewinsky er nefnilega meðal framleiðenda hennar.

Vanity Fair hefur eftir henni að áratugum saman hafi fólk tekið sögu hennar yfir og sagt hennar hlið málsins að henni forspurðri. Það sé ekki fyrr en á síðustu árum sem hún hafi haft tækifæri til að taka til máls varðandi málið.

„En ég er mjög þakklát fyrir þá þróun sem samfélagið hefur gengið í gengum en hún gerir fólki eins og mér, sem hafði verið þaggað niður í í gegnum tíðina, kleift að hefja raust sína upp á nýjan leik í umræðunni.“

Er haft eftir henni.

Ekki eru allir sáttir

En það eru ekki allir jafn sáttir og Lewinski með þáttaröðina, að minnsta kosti ekki sýningartíma hennar. FX Networks, sem framleiðir hana, hyggst frumsýna hana 27. september 2020 en þá eru aðeins fimm vikur í forsetakosningar í Bandaríkjunum. Gagnrýnendur telja að sýning þáttaraðarinnar geti haft áhrif á kosningaúrslitin.

Mark Harris, rithöfundur og blaðamaður, segir til dæmis að það sé „hræðilegt hugmynd að sýna þetta rétt fyrir forsetakosningarnar“. Hann segir að Trump eigi sér engan draum heitari en að láta lokasprett kosningabaráttunnar snúast um Clinton-fjölskylduna.