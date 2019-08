Dularfullt tíst frá CIA veldur Dönum hugarangri

„Þegar borðað er í Danmörku er venjan að maður hafi hendurnar sýnilegar, líka þegar maður tekur sér hvíld frá matnum. Því eru úlnliðirnir oftast lagðir á borðið.“

Skrifaði CIA en leyniþjónustan hefur verið iðin við að gefa Bandaríkjamönnum ráð varðandi ferðalög erlendis.

En margir Danir skilja ekkert í þessu tísti og þekkja ekki til umrædds borðsiðar.

Ráðleggingar CIA um siði og venjur í öðrum löndum hafa einnig fallið í misjafnan jarðveg hjá íbúum viðkomandi landa sem hafa oft ekki kannast við það sem leyniþjónustan skrifar.

While eating in Denmark, it is customary to keep one's hands visible even when resting. So, wrists are often laid on the table.https://t.co/tPq30lekNM #WorldFactbookTravelFacts pic.twitter.com/aSNDJKMFjA

— CIA (@CIA) August 13, 2019