Bjartsýnir lifa lengur en svartsýnir

Þeir sem temja sér jákvætt hugarfar og eru almennt bjartsýnir á lífið lifa lengur en þeir sem eru svartsýnir. Þetta leiða niðurstöður nýrrar rannsóknar vísindamanna við Boston University í ljós.

Samkvæmt niðurstöðunum virðist þeim sem temja sér bjartsýni ganga betur að glíma við kvíða og stress. Eins og margir vita hefur langvarandi streita slæm áhrif á heilsuna.

Rannsóknin fór þannig fram að fylgst var með 70 þúsund konum í um tíu ár og 1.500 körlum í 30 ár. Meðan á rannsókninni stóð fengu þátttakendur með reglulegu millibili ýmsar spurningar um daglegt líf.

Niðurstöðurnar sýndu, svo ekki verður um villst, að þeir sem temja sér bjartsýni lifa um 11-15 prósentum lengur en hinir. Þá voru þeir mun líklegri en aðrir til að ná 85 ára aldri.

Lewina Lee, einn af aðstandendum rannsóknarinnar, segir að hingað til hafi vísindamönnum gengið ágætlega að koma auga á það sem styttir líf okkar. Þessi rannsókn varpi ljósi á það sem stuðlar að langlífi. Niðurstöðurnar voru birtar í tímaritinu Proceedings of the National Academy of the Sciences.